Китай: нобелівського лауреата Лю Сяобо звільнили з в’язниці через рак

У Китаї правозахисник і лауреат Нобелівської премії миру Лю Сяобо, засуджений за звинуваченням у підбурюванні до підриву державного ладу, звільнений із в’язниці у зв’язку із невиліковним захворюванням.

У Лю Сяобо, засудженого до 11 років позбавлення волі, діагностований рак печінки у термінальній стадії. За словами адвоката, зараз правозахисник перебуває в лікарні.

У міжнародній організації Amnesty International зажадали від влади Китаю забезпечити Лю Сяобо необхідне лікування і негайно звільнити його і всіх інших борців за права людини, які перебувають в ув’язненні.

Лю Сяобо, найвідоміший політичний в'язень Китаю, був засуджений в 2009 році. У 2010 році правозахисник став лауреатом Нобелівської премії миру «за тривалу ненасильницьку боротьбу за фундаментальні права людини в Китаї». Китай засудив цей крок. Лю Сяобо так і не зміг забрати премію.