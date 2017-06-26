Група ЄНП у ПАРЄ висловила недовіру Аграмунту – Геращенко

Віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко заявляє, що група Європейської народної партії проголосувала за недовіру голові Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Педро Аграмунту.

«Щойно група ЕРР в ПАРЄ проголосувала за недовіру президенту Аграмунту. 38 проголосували за недовіру, 28 з 66 членів групи підтримали Аграмунта, 2 бюлетені визнані недійсними. Група звернеться до Аграмунту з проханням негайно подати у відставку. І тепер буде голосувати за відставку в залі», – написала Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

Водночас член делегації Верховної Ради в ПАРЄ Георгій Логвинський на своїй сторінці в Facebook уточнив, що в регламенті ПАРЄ не передбачена процедура імпічменту, але у четвер члени ПАРЄ можуть внести зміни до регламенту, що надасть можливість зняти Аграмунта з посади.

На початку червня голова української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв повідомив, що регламентний комітет ПАРЄ ухвалив проект резолюції, яка передбачає можливість імпічменту президента та віце-президента асамблеї.

Українська делегація від початку виступала за відставку Педро Аграмунта, який у березні відвідав Сирію разом з делегацією російських депутатів. До цього часу недовіру чинному президентові висловили чотири з п’яти політичних груп ПАРЄ.

Після критики на свою адресу Аграмунт вибачився за поїздку. За даними члена української делегації в ПАРЄ Ірини Геращенко, 28 квітня Аграмунт мав намір добровільно подати у відставку, однак він цього не зробив.