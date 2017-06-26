У Білому домі вперше за майже 20 років не провели обід на честь завершення Рамадану

Адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила вперше за майже 20 років не проводити в Білому домі традиційний обід на честь мусульманського свята Ід уль-Фітр (Ураза-байрам), що знаменує завершення місяця посту Рамадан.

Замість цього Трамп і його дружина опублікували заяву, в якій привітали мусульман всього світу.

Не провівши традиційного обіду Трамп, якого раніше критикували за використання антимусульманської риторики, порушив щорічну традицію, якої дотримувалися попередні три адміністрації.

Обіди в Білому домі на честь Ід уль-Фітр відвідували американські мусульманські лідери, члени Конгресу і дипломати із мусульманських країн.