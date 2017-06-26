Голова правління «Приватбанку» Шлапак подав у відставку

Голова правління «Приватбанку» Олександр Шлапак подав заяву про відставку.

Як повідомляє прес-служба фінансової установи, Шлапак «виконав у повній мірі поставлені завдання щодо стабілізації ситуації в банку і найближчим часом планує завершити антикризову каденцію на своїй посаді».

При цьому в Наглядовій раді банку повідомляють, що Шлапак продовжує керувати банком, водночас відповідна його заява вже подана Наглядовій раді банку і може бути розглянута наприкінці липня.

У грудні минулого року уряд ухвалив рішення про націоналізацію «Приватбанку», екс-міністра фінансів Олександра Шлапака призначили головою правління фінансової установи.