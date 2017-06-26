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26 Червень 2017, Київ 16:18
Новини | Події

Фонд держмайна планує продати Криворізьку ТЕЦ

Кривий Ріг, архівне фото

Фонд державного майна планує продати Криворізьку ТЕЦ і «Київпассервіс».

Як повідомляється на сайті відомства, фонд включив ці підприємства до переліку об’єктів, які підлягають продажу в 2017 році.

У Фонді держмайна зазначають, що планують продати по 100% акцій товариств, пакети акцій будуть виставлені на конкурси з відкритістю пропонування ціни.

«Криворізька теплоцентраль» займається виробництвом, транспортуванням і постачанням теплової енергії населенню, бюджетним організаціям та іншим споживачам Жовтневого, Саксаганського, частково Довгинцівського і Інгулецького районів Кривого Рогу. Основним видом діяльності «Київпассервісу» є обслуговування наземного автотранспорту.

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