Поліція: на Кіровоградщині затримали 31 людину за спробу рейдерського захоплення

На Кіровоградщині силовики затримали 31 людину за спробу рейдерського захоплення.
Як повідомляє прес-служба поліції, за попередніми даними, група осіб прибула до «території сільгосппідприємства у Кіровоградському районі на мікроавтобусах, змусила вийти з офісного приміщення охоронців, однак захопити будівлю їм не вдалося через супротив місцевих жителів».
За даними поліції, підозрюваних зупинили під час спроби втекти з населеного пункту.
Нині на місці працюють слідчо-оперативні групи поліції.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за статтею Кримінального кодексу – «протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації».
Наприкінці травня в поліції повідомили про конфлікт на території зернотоку на Вінниччині, тоді невідомі у масках увірвались на територію зернотоку, була стрілянина. Правоохоронці затримали 42 людини, зброю вилучили.
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