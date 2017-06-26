Поліція: на Кіровоградщині затримали 31 людину за спробу рейдерського захоплення

На Кіровоградщині силовики затримали 31 людину за спробу рейдерського захоплення.

Як повідомляє прес-служба поліції, за попередніми даними, група осіб прибула до «території сільгосппідприємства у Кіровоградському районі на мікроавтобусах, змусила вийти з офісного приміщення охоронців, однак захопити будівлю їм не вдалося через супротив місцевих жителів».

За даними поліції, підозрюваних зупинили під час спроби втекти з населеного пункту.

Нині на місці працюють слідчо-оперативні групи поліції.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за статтею Кримінального кодексу – «протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації».

Наприкінці травня в поліції повідомили про конфлікт на території зернотоку на Вінниччині, тоді невідомі у масках увірвались на територію зернотоку, була стрілянина. Правоохоронці затримали 42 людини, зброю вилучили.