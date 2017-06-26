Поліція: після сутички під час зустрічі Савченко в Миколаєві відкрили провадження

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом подій у Миколаєві за участі народного депутата Надії Савченко.

Як повідомляє прес-служба відомства, 25 червня у Миколаєві на площі Леонтовича невідомі зірвали зустріч депутата з місцевими жителями.

У поліції повідомляють, що після інциденту надійшли дві заяви про спричинення тілесних ушкоджень: від помічника народного депутата (розпочато кримінальне провадження за статтею «умисне легке тілесне ушкодження») і представника однієї з партій, який у своєму побитті звинувачує патрульного поліцейського.

У відомстві додають, що щодо правомірності дій патрульного призначена службова перевірка, на час якої поліцейського відсторонили від виконання службових обов’язків.

За даними миколаївського видання «НикВести», на зустрічі з Савченко невідомі почализвинувачували депутата у тому, що вона «працює на російську владу і ФСБ» і «веде переговори з терористами», потім у Савченко полетіли яйця, після чого сталися сутички.