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26 Червень 2017, Київ 19:24
Новини | Події

Суд арештував підозрюваного у вбивстві ветерана АТО – прокуратура

Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі

Шевченківський райсуд Києва заарештував на два місяці без права на заставу підозрюваного у вбивстві 57-річного ветерана бойових дій на сході України, повідомляє прокуратура столиці України.

«Як встановлено досудовим розслідуванням, зловмисник завдав потерпілому смертельне ножове порання в площину грудної клітини. Після цього намагався втекти з місця події і знищити речові докази, але був оперативно затриманий правоохоронцями. Нападником виявився 58-річний житель Києва. Йому повідомлено про підозру за статтею «Умисне вбивство», санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі», – йдеться в повідомленні.

Вбивство сталося 22 червня біля станції метро «Золоті ворота» в Києві.

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