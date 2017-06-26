Суд частково виправдав обвинувачених у стрілянині в Мукачеві у 2015 році

У Мукачівському міськрайонному суді оголосили вирок чотирьом бійцям «Правого сектору», фігурантам справи про стрілянину в Мукачеві влітку 2015 року.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, по чотирьох із восьми статей їх виправдали, ще два звинувачення по двох статтях зняли з Володимира Бурча.

За відсутності доказів обвинувачених виправдали за статтями про блокування доріг, бандитизм.

Винними бійців «Правого сектору» визнали за, зокрема, статтями про зберігання зброї, пошкодження майна. Суд визначив термін покарання для кожного 3 роки і 9 місяців, але оскільки обвинувачені відбули попереднє ув’язнення понад 1 рік 10 місяців, то за так званим «законом Савченко» (попереднє ув’язнення зараховується судом у строк покарання – один день у СІЗО за два дні) фактично вони відбули покарання.

Адвокат обвинувачених Роман Бухтояров заявив про намір подавати апеляцію.

«Мої підзахисні – не винні. Суд оголосив рішення, але крапка в справі ще не поставлена», – зауважив він.

Рішення суду набирає законної сили після розгляду апеляції або після закінчення строку для подання апеляційної скарги.

Інцидент у Мукачеві 11 липня 2015 року стався після того, як два десятки озброєних людей у камуфляжній формі з написами «Правий сектор» відвідали офіс народного депутата Михайла Ланя. Зустріч закінчилася стріляниною, внаслідок якої були загиблі й поранені.

Після цього частина учасників інциденту переховувалася в горах. За подіями в Мукачеві тоді силовики відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 255 («створення злочинної організації») та ч. 2 ст. 258 («терористичний акт») Кримінального кодексу України.

18 вересня 2015 року тимчасова слідча комісія Верховної Ради відзвітувала про розслідування подій у Мукачеві перед народними депутатами. У доповіді йшлося, що конфлікт значною мірою був спровокований діями місцевого керівництва МВС і СБУ.