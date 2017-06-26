Верховний суд США скасував блокування більшості візових обмежень Трампа

У США Верховний суд скасував рішення судів нижчих інстанції щодо блокування більшості візових обмежень президента Дональда Трампа.

Це рішення суду від 26 червня означає, що указ Трампа про заборону на в’їзд громадянам з шести переважно мусульманських країн частково може бути запроваджений.

Суд зробив виняток для однієї категорію громадян з цих країн, яких не стосуються візові обмеження. Йдеться про тих, хто має «надійні зв’язки з фізичною чи юридичною особою у США».

Верховний суд також визначив, що слухання аргументів у справі відбудуться у жовтні.

Дональд Трамп, посилаючись на необхідність захищати США від «іноземних терористів», підписав низку указів про обмеження на імміграцію, прийняття біженців і навіть просто на в’їзд до США громадянам низки переважно мусульманських країн. Заборона не стосується носіїв інших вір із цих же країн, у першу чергу цей виняток діє щодо сирійських християн.

Одним із цих указів мусульмани-громадяни Сирії, Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану й Ємену на 90 днів втрачають право в’їзду до США.

Ці рішення викликали різку критику не тільки правозахисників і громадянських активістів, але й урядів країн-союзниць США в Європі.

Минулого тижня Дональд Трамп заявив, що заборона набуде чинності упродовж 72 годин після рішення суду.