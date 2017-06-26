У центрі Києва відзначають День кримськотатарського прапора (трансляція)

У Києві, в День кримськотатарського прапора 26 червня, активісти зібралися, щоб пройти ходою по вулиці Хрещатик з національним символом кримських татар.

Проект Радіо Свобода, сайт Крим.Реалії веде пряму трансляцію з місця подій.

Після закінчення ходи на майдані Незалежності запланований мітинг.

Кримські татари 26 червня відзначають День національного прапора. Датою святкування був обраний перший день другого Курултаю кримськотатарського народу, який пройшов 26-27 червня в Сімферополі в 1991 році.

Прапор кримських татар – це полотно небесного кольору із зображеним на ньому знаком – тамга – золотого кольору.

Президент України Петро Порошенко 26 червня привітав кримськотатарський народ з Днем національного прапора і висловив упевненість, що «кримськотатарський і український прапор будуть гордо майоріти у вільному Криму».

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низкуекономічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».