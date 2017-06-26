МЗС Білорусі викликало посла України через висловлювання про військові навчання

Міністерство закордонних справ Білорусі викликало посла України Ігоря Кизила через висловлювання про військові навчання. Про це йдеться у заяві відомства.

Білоруські дипломати уточнюють, що йдеться про заяву посла стосовно навчань «Слов’янське братерство-2017».

«Послу України було вказано на те, що зроблені ним заяви не відповідають високому рівню дружніх відносин між Республікою Білорусь і Україною, є некоректними і містять необґрунтовані звинувачення Республіки Білорусь у недотриманні заходів довіри і безпеки в регіоні ОБСЄ», – йдеться у заяві.

У МЗС Білорусі наголошують, що «провели у повній відповідності з нормами міжнародного права і зобов’язаннями Білорусі в рамках ОБСЄ».

При цьому, як наголошують білоруські дипломати, запрошення військових аташе, в тому числі України, на це вчення було винятково жестом доброї волі з білоруської сторони.

Як повідомляють ЗМІ, посол України закликав Білорусь до відкритості під час навчань, коментуючи білорусько-російсько-сербські навчання.

Крім того, у вересні цього року на території Білорусі заплановані російсько-білоруські навчання «Захід-2017» з залученням російською стороною понад 4 тисяч вагонів для перевезення озброєнь та солдатів .Українська сторона висловила занепокоєння через ці навчання. Проте, як заявляв Кизил, Україна отримала запевнення білоруської сторони, що українські військові, у тому числі військовий аташе з посольства України у Мінську, зможуть бути спостерігачами на навчаннях «Захід-2017».