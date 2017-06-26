Міністри ЄС підтримали особливу юридичну базу для «Північного потоку-2» – Шефчович

Віце-президент Єврокомісії з питань Енергетичного союзу Марош Шефчович заявляє, що міністри енергетики Євросоюзу підтримали підхід до створення особливої юридичної бази для проекту «Північний потік-2».

«Щойно представили нашу пропозицію про мандат Nord Stream міністрам енергетики ЄС. Перші дебати засвідчили сильну підтримку нашого підходу», – зазначив Шефчович 26 червня у Twitter.

9 червня Європейська комісія направила запит Раді ЄC щодо мандату на проведення переговорів з Росією про ключові принципи функціонування проекту газопроводу «Північний потік-2». У Єврокомісії зазначили, що хочуть бути певними, що у разі побудови цей газогін діятиме прозоро й без дискримінації інших учасників ринку, під належним наглядом регуляторних органів і у відповідності до головних принципів міжнародного енергетичного права і законодавства ЄС у цій галузі.

Проект «Північний потік-2» має постачати газ із родовищ на півночі Росії безпосередньо до Німеччини дном Балтійського моря, оминаючи традиційні транзитні маршрути через Україну і Словаччину. Проект має розширити здатності вже збудованого першого «Північного потоку». Компанія Nord Stream 2 AG («Північний потік-2»), що займається плануванням будівництва, належить російському «Газпромові» на 100 відсотків через його філію в Нідерландах.

Критики вважають, що, на відміну від першої черги, вже наявного газогону «Північний потік», планована друга не має економічного обґрунтування і є суто політичним проектом Кремля, що має на меті збільшити залежність Європи від російського газу.