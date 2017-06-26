Тіло Сальвадора Далі ексгумують для встановлення батьківства

Суддя мадридського суду постановила ексгумувати рештки художника Сальвадора Далі для проведення експертизи ДНК.

Рішення було ухвалене 26 червня за позовом Марії Пілар Абель, яка намагається довести, що вона біологічна дочка Далі.

Пілар Абель домагається, щоб її визнали дочкою Далі з 2007 року. За її словами, мати розповіла їй про таємні відносини з художником у 1955 році – за рік до народження Абель.

У разі позитивного результату аналізів, Абель зможе претендувати на те, щоб носити прізвище Далі, а також на авторські права на його роботи.

Далі помер у 1989 році у віці 84 років. Він був одним з найвідоміших художників-сюрреалістів.