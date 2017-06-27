Ранковий ефір Радіо Свобода: три роки євроасоційованій Україні

Три роки підписанню Україною Угоди про асоціацію з ЄС.

Ситуація навколо «Приватбанку» знову скандалізується.

«Укравтодор» повністю перейде на ProZorro.

Про це ведучий Ранкової Свободи на Крим.Реалії Юрій Матвійчук говоритиме з гостями студії. Відповідатимуть на запитання: з 7:05 політологи Олена Дяченко і Олеся Яхно; з 7:35 економіст Олександр Охріменко і народний депутат Віталій Купрій; з 8:05 екс-заступник міністра транспорту України Іван Салій і колишній глава Мінтрансу України Йосип Вінський.