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27 Червень 2017, Київ 07:30
Новини | Політика

Ранковий ефір Радіо Свобода: три роки євроасоційованій Україні

Три роки підписанню Україною Угоди про асоціацію з ЄС.

Ситуація навколо «Приватбанку» знову скандалізується.

«Укравтодор» повністю перейде на ProZorro.

Про це ведучий Ранкової Свободи на Крим.Реалії Юрій Матвійчук говоритиме з гостями студії. Відповідатимуть на запитання: з 7:05 політологи Олена Дяченко і Олеся Яхно; з 7:35 економіст Олександр Охріменко і народний депутат Віталій Купрій; з 8:05 екс-заступник міністра транспорту України Іван Салій і колишній глава Мінтрансу України Йосип Вінський.

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