ДСНС: на Черкащині через падіння дерева внаслідок негоди загинула дівчина

Внаслідок негоди 26 червня на Черкащині загинула дівчина, інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«У Черкаській області у двох районах області сталося повалення 18 дерев (села Ліпляво, Грищенці, Литвинець Канівського району та село Оксанино Уманського району), внаслідок чого загинула одна особа (дівчина 1999 року народження)», – йдеться в повідомленні.

Також, як інформують рятувальники, внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 86 населених пунктів у трьох областях – Хмельницькій (32 населених пункти), Черкаській (також 32) та Вінницькій (22).

До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.