На 65-у році життя помер графік, лауреат Шевченківської премії Сергій Якутович

На 65-у році життя помер художник, лауреат Шевченківської премії Сергій Якутович. Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомила Олена Фадєєва, яка кілька останніх років доглядала за художником.

В останні роки після смерті дружини і сина митець хворів. У Спілці художників України Радіо Свобода повідомили, що прощання з художником відбудеться на Байковому кладовищі 29 червня. Точний час ще не визначено.

Сергій Якутович народився 21 листопада 1952 року в родині відомого українського графіка Георгія Якутовича (відомий, зокрема, роботою над фільмом «Тіні забутих предків» Сергія Параджанова).

Він заслужений художник України, лауреат Шевченківської премії, член-кореспондент Академії мистецтв України , член Національної спілки художників України. Він здобув Гран-прі Міжнародного конкурсу «За мир» у Берліні (1983), нагороджений Великою золотою медаллю Академії мистецтв СРСР (1990) і золотою медаллю АМ України (2003), отримав спеціальний приз кінофестивалю «Молодість» – «За внесок у розвиток українського кіно» (2008). В доробку видатного майстра ілюстрування 160 видань, серед яких 17 томів модерної української літератури.

Сергій Якутович відомий своїми графічними роботами, що ілюструють твори Шекспіра, Вайльда, Дюма, Олексія Толстого, Достоєвського, Ніцше, Гоголя. Видання роману Ліни Костенко «Берестечко», ілюстроване Сергієм Якутовичем, було визнане найкращою ілюстрованою і художньо оформленою книжкою, представленою на виставці-ярмарку у Ашгабаті.

Працював він також і в галузі кінематографу, зокрема над фільмом Олеся Саніна «Поводир». А для фільму «Молитва за гетьмана Мазепу» Сергій Якутович створив майже півтори тисячі квадратних метрів декорацій.