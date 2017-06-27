Прокуратура Києва: розслідування вбивства Олеся Бузини завершене

Прокуратура Києва завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вбивства публіциста Олеся Бузини, повідомляє 27 червня прес-служба відомства.

«За результатами розслідування 27 червня підозрюваним Андрію Медведьку і Денису Поліщуку, а також їхнім адвокатам, вручені повідомлення про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні і надано доступ для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі заявили, що до матеріалів досудового розслідування, зокрема, «долучені висновки судової експертизи генетичної ідентифікації й відповіді на запити про надання міжнародної правової допомоги, які надійшли з компетентних органів» США й Італії.

Після завершення ознайомлення сторін кримінального провадження із матеріалами досудового розслідування обвинувальний акт передадуть до суду.

Бузину вбили 16 квітня 2015 року в Києві у дворі багатоквартирного будинку, в якому він жив. 18 червня за підозрою у вбивстві затримали Медведька і Поліщука. Їх арештували. У грудні 2015 року Печерський райсуд Києва змінив запобіжний захід для них на домашній арешт.

Обидва підозрюваних не визнають своєї провини. Адвокати Медведька і Поліщука заявляли про фальсифікацію ДНК-експертизи в цій справі і про алібі підозрюваних.