Львів, Кропивницький та Івано-Франківськ лідирують у рейтингу прозорості – дослідження

У рейтингу прозорості 100 міст України найбільшу кількість балів отримали Львів (59,7 зі 100), Кропивницький (майже 56), Івано-Франківськ (54,2), Київ (51,5) і Миколаїв (51,5). Рейтинг розробили аналітики Transparency International Україна й Інституту політичної освіти у рамках проекту «Розбудова прозорості у містах України».

Найменшу кількість балів отримали Новомосковськ (8), Мирноград (10), Дунаївці (11).

Рейтинг міст склали за 91 показником у 13 сферах. Зокрема, бралися до уваги фінансова і бюджетна сфера, закупівлі, житлова й комунальна політика, освіта, соціальні послуги, інформація про роботу місцевої влади.

Автори дослідження заявляють, що найпрозорішою сферою в містах України є доступ і участь – рівень її прозорості цієї складає 46%. «Це означає, що у багатьох містах громадськість може бути присутньою на засіданнях депутатських комісій ради без присутності депутатів. Проекти рішень міськради і порядок денний сесій оприлюднюються завчасно. Громадськість може впливати на те, як витрачається бюджет. Окрім того, існує можливість подати електронний запит або звернення», – заявляють у Transparency International Україна.

Друге місце за відкритістю посідає сфера інформування про роботу органів місцевої влади – майже 46% прозорості. 45% прозорості демонструють міста у кадрових питаннях.

«Сьогодні в Україні триває процес децентралізації. Ця реформа може бути успішною тільки за умови підзвітності місцевої влади. Інакше проблеми з центрального рівня просто опустяться на рівень влади на містах. Загалом рейтинг показав, що існують великі проблеми із відкритістю міст. Адже верхівка рейтингу ледь-ледь набирає більше 50 балів зі ста можливих. У порівнянні з іншими країнами, де проводився схожий рейтинг, це слабкі результати. Наприклад, у Словаччині міста-лідери набирають більше 70 балів», – прокоментував результати дослідження виконавчий директор представництва Transparency International в Україні Ярослав Юрчишин.

Найбільш закриті для людей сфери пов’язані з житлом, роботою комунальних підприємств і соціальних установ. 65% міст не отримали жодного балу в житловій сфері. Крім того, закритою є інформація про розподіл житла, онлайн-черги на ремонти приміщень і будинків відсутні. А за відкритість комунальних підприємств 11 міст зі 100 отримали 0 балів.

«Це означає закритий доступ до інформацій про тарифи на послуги, порядок їх формування, відсутні фінансові звітів та результати аудитів, немає інформацій про керівників підприємств. Наглядові ради не створені, зовнішній аудит не замовляється», – зазначив головний аналітик проекту Олександр Солонтай.

Як повідомляють ТІ Україна та Інститут політичної освіти, наступним етапом після оприлюднення рейтингу стане навчання представників громадськості, журналістів та представників влади із 15 міст найкращим практикам прозорості та підзвітності.

У попередньому такому рейтингу в квітні цього року експерти проаналізували 25 обласних центрів, а також Маріуполь (Донецька область), Сєверодонецьк (Луганська область) і Білу Церкву (Київська область).