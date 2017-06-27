Суд у Дніпрі почав розгляд апеляції щодо повернення Органного залу від УПЦ (МП) громаді

Апеляційний суд Дніпропетровщини 27 червня розпочав розгляд справи щодо повернення Органного залу від УПЦ (МП) громаді.

На засіданні судді вирішили витребували з облради регламент і довідку про трудові відносини з екс-посадовцем, який свого часу підписав «мирову угоду» про перехід будівлі у власність церкви.

Слухання справи перенесли на 14 липня.

За словами позивача, керівника громадської організації Олександра Гумірова, в апеляційному суді він оскаржує рішення Центрального районного суду Дніпра, який 18 квітня відмовився задовольнити позов щодо повернення Органного залу від УПЦ (МП) громаді.

За рішенням суду, довіреність, на основі якої свого часу екс-представник обласної ради Олександр Смирний підписав документи на передання закладу культури церкві, була цілком законною. Позивач же Олександр Гуміров наполягає на її незаконності.

У лютому 2017 року в Дніпрі розпочався судовий процес за повернення Будинку органної та камерної музики з власності УПЦ (МП). Позивачем виступав керівник громадської організації «Справа принципу» Олександр Гуміров. Відповідачем – обласна рада і екс-посадовець обласної ради Олександр Смирний, який свого часу підписав «мирову угоду» з єпархією УПЦ (МП) про передачу права власності на Органну залу.

Раніше у Дніпропетровській єпархії церкви заявляли, що мають право на будівлю Органної зали, бо та первісно була збудована як церква.

Будинок органної та камерної музики у Дніпрі розташований у приміщенні колишньої Брянської церкви, збудованої коштом одного з металургійних заводів на початку 20-го століття. За радянських часів її забрали на користь держави, а у 1980-і там облаштували концертну залу з унікальним органом.

У березні 2011 року керуючий Дніпропетровської єпархії УПЦ (МП) митрополит Іриней повідомив, що приміщення Органної зали перейшло в управління церкви.