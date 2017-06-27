Єврокомісія наклала мільярдний штраф на компанію Google

Європейська комісія наклала майже 2 з половиною мільярда євро штрафу на команію Google за зловживання становищем на ринку. За даними Єврокомісії, у результатах інтернетного пошуку споживач отримував на перших позиціях товари, які Google продавав.

Комісар ЄС з питань конкуренції Марґрет Вестаґер, виступаючи у Брюсселі, заявила у вівторок:

«Google зловживає своїм домінуванням на ринку у своїй пошуковій системі, просуваючи свою власну службу порівняння покупок у своєму результаті пошуку та позначаючи її конкурентів. Те, що компанія Google зробила, є незаконним в рамках антимонопольних правил ЄС, вона відмовила іншим компаніям у можливості конкурувати по суті. А головне – це позбавляло європейських користувачів переваг від конкуренції, справжнього вибору та інновацій».

Єврокомісія вимагає, щоб найпопулярніший інтернетний пошуковик упродовж 90 днів припинив надавати переваги власній торгівлі, погрожуючи – у разі невиконання – збільшенням штрафу до 5% глобальних обсягів товарообігу.

Рішення Єврокомісії стало результатом семирічного розслідування, розпочатого у 2010 році і спричиненого низкою скарг від компаній-конкурентів.

Google, реагуючи на заяву Єврокомісії, повідомив, що розглядає можливість звернутися до Європейського суду. «Ми будемо розглядати рішення Європейської комісії в деталях», сказав віце-президент компанії Кент Уокер. У блозі Google, він захищає бізнес-модель його компанії. За його словами, Google надає результати в манері, яка полегшує споживачам можливість знайти те, що вони шукають. Крім того, Уокер називає успішними конкурентами в інтернетній торгівлі: Amazon і eBay.