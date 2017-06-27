ФІФА оприлюднила доповідь після витоку даних у німецьких ЗМІ

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) 27 червня опублікувала на своєму сайті повний текст доповіді американського юриста Майкла Гарсії про конкурси на проведення чемпіонатів світу 2018 і 2022 років, які виграли Росія і Катар.

Гарсія підготував доповідь ще в 2014 році. Він залишив посаду керівника слідчої палати незалежного комітету ФІФА з етики після того як, за його твердженням, федерація опублікувала лише «політично зручну версію» його розслідування. У тій версії з Катару знімалися всі звинувачення в корупції.

ФІФА оприлюднила доповідь у вівторок, 27 червня після того, як раніше того ж дня німецьке видання Bild опублікувало витяги з цієї доповіді про корупцію при обранні Катару господарем чемпіонату 2022 року.

Доповідь Гарсії, який нині працює суддею у Нью-Йорку, містить 430 сторінок. У ній мовиться, що кілька країн, які брали участь у проведенні чемпіонату з футболу, що відбувається кожні чотири роки, намагалися підкупити чиновників, щоб отримати свої голоси. У ній також стверджується, що російська сторона «знищила комп’ютери», які використовували при розгляді заявки на проведення чемпіонату світу з футболу 2018 року.

У квітні французька прокуратура допитала колишнього президента ФІФА Йозефа (Зеппа) Блаттера у справі про процес подачі заявок на проведення чемпіонатів світу з футболу в 2018 році в Росії і 2022 в Катарі. Наприкінці 2015 року Комітет ФІФА з етики усунув Блаттера на вісім років від футбольної діяльності. Пізніше термін був скорочений до шести років.