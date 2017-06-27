ПАРЄ не голосуватиме за відставку Аграмунта до осені – ЗМІ

Парламентська асамблея Ради Європи не голосуватиме щодо відставки свого президента Педро Аграмунта на поточному сесійному тижні, а відкладе розгляд питання до осені.

Про це повідомляє «Українська правда», цитуючи автора статті «Аграмунта по осені знімають: всі деталі та сценарії скандалу з проросійським президентом ПАРЄ», опублікованої у вівторок на сайті «Європейської правди».

«Влітку показового покарання не буде: рішення щодо Аграмунта відклали на осінь», мовиться у публікації.

Парламентарі, за словами автора публікації, вирішили подати підписи за відставку Аграмунта в останній день сесії, щоби фактичний розгляд цього питання відбувся вже восени, коли в залі гарантовано буде достатня кількість депутатів. Очікується, що відставка президента ПАРЄ буде поставлена на голосування 9 жовтня, в день відкриття сесії.

Водночас, лишається можливість, що Педро Аграмунт до того часу сам подасть у відставку з президентської посади, щоби уникнути додаткових санкцій, які будуть запроваджені в разі його «жорсткої» відставки.

На початку червня голова української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв повідомив, що регламентний комітет ПАРЄ ухвалив проект резолюції, яка передбачає можливість імпічменту президента та віце-президента асамблеї.

У вівторок Ар’єв також висловив припущення, що згадана процедура може початися негайно або тривати до осені, коли відбуватиметься наступна сесія ПАРЄ.

«Головне – процес очищення запущений, і є високі шанси, що він буде завершений. Людина, що втратила довіру, не може далі очолювати ПАРЄ і дискредитовувати організацію», – зазначив Ар’єв.

Українська делегація від початку виступала за відставку Педро Аграмунта, який у березні відвідав Сирію разом з делегацією російських депутатів. До цього часу недовіру чинному президентові висловили чотири з п’яти політичних груп ПАРЄ.

Після критики на свою адресу Аграмунт вибачився за поїздку. За даними члена української делегації в ПАРЄ Ірини Геращенко, 28 квітня Аграмунт мав намір добровільно подати у відставку, однак він цього не зробив.

Парламентська асамблея Ради Європи є консультативним органом, що складається з представників парламентів усіх 47 держав-членів РЄ. В Україні ПАРЄ відома передовсім тим, що ухвалює резолюції: зокрема, від початку російської агресії в Україні асамблея ухвалила низку резолюцій, в яких засудила Росію за анексію Криму й підтримку бойовиків на Донбасі. Крім того, члени ПАРЄ обирають суддів Європейського суду з прав людини, надсилають своїх спостерігачів на вибори, моніторять ситуацію з правами людини у країнах-членах.