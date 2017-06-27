Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
28 Червень 2017, Київ 00:11
Усі новини

ПАРЄ не голосуватиме за відставку Аграмунта до осені – ЗМІ

Педро Аграмунт, президент ПАРЄ

Парламентська асамблея Ради Європи не голосуватиме щодо відставки свого президента Педро Аграмунта на поточному сесійному тижні, а відкладе розгляд питання до осені.

Про це повідомляє «Українська правда», цитуючи автора статті «Аграмунта по осені знімають: всі деталі та сценарії скандалу з проросійським президентом ПАРЄ», опублікованої у вівторок на сайті «Європейської правди».

«Влітку показового покарання не буде: рішення щодо Аграмунта відклали на осінь», мовиться у публікації.

Парламентарі, за словами автора публікації, вирішили подати підписи за відставку Аграмунта в останній день сесії, щоби фактичний розгляд цього питання відбувся вже восени, коли в залі гарантовано буде достатня кількість депутатів. Очікується, що відставка президента ПАРЄ буде поставлена на голосування 9 жовтня, в день відкриття сесії.

Водночас, лишається можливість, що Педро Аграмунт до того часу сам подасть у відставку з президентської посади, щоби уникнути додаткових санкцій, які будуть запроваджені в разі його «жорсткої» відставки.

На початку червня голова української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв повідомив, що регламентний комітет ПАРЄ ухвалив проект резолюції, яка передбачає можливість імпічменту президента та віце-президента асамблеї.

У вівторок Ар’єв також висловив припущення, що згадана процедура може початися негайно або тривати до осені, коли відбуватиметься наступна сесія ПАРЄ.

«Головне – процес очищення запущений, і є високі шанси, що він буде завершений. Людина, що втратила довіру, не може далі очолювати ПАРЄ і дискредитовувати організацію», – зазначив Ар’єв.

Українська делегація від початку виступала за відставку Педро Аграмунта, який у березні відвідав Сирію разом з делегацією російських депутатів. До цього часу недовіру чинному президентові висловили чотири з п’яти політичних груп ПАРЄ.

Педро Аграмунт відвідує Сирію (кадри російського ТВ)
Педро Аграмунт відвідує Сирію (кадри російського ТВ)

Після критики на свою адресу Аграмунт вибачився за поїздку. За даними члена української делегації в ПАРЄ Ірини Геращенко, 28 квітня Аграмунт мав намір добровільно подати у відставку, однак він цього не зробив.

Парламентська асамблея Ради Європи є консультативним органом, що складається з представників парламентів усіх 47 держав-членів РЄ. В Україні ПАРЄ відома передовсім тим, що ухвалює резолюції: зокрема, від початку російської агресії в Україні асамблея ухвалила низку резолюцій, в яких засудила Росію за анексію Криму й підтримку бойовиків на Донбасі. Крім того, члени ПАРЄ обирають суддів Європейського суду з прав людини, надсилають своїх спостерігачів на вибори, моніторять ситуацію з правами людини у країнах-членах.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

В ІНШИХ ЗМІ

Loading...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG