Бойовики на Донбасі збільшили кількість обстрілів – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 27 червня підтримувані Росією бойовики збільшили кількість обстрілів позицій українських військових. Жодний український воїн не постраждав, вказується в ранковому зведенні.

«Учора кількість обстрілів різко зросла і сягнула 31. Третина з цих збройних провокацій відбулася саме за темної пори доби. Окрім того, більше десятка фактів використання бойовиками зброї характеризуються застосуванням мінометів різних калібрів», – ідеться в повідомленні штабу АТО.

За даними українських військових, понад половина обстрілів, 16, була зафіксована на Луганському напрямку.

Підтримувані Росією бойовики угруповань «ДНР» та «ЛНР» заявляють, що 27 червня позиційні бої тривали на Донецькому, Горлівському та Ясинуватському напрямках.

Про припинення вогню на Донбасі домовлялися вже неодноразово, востаннє від 24 червня на час жнив – до 31 серпня.