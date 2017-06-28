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28 Червень 2017, Київ 09:16
Новини | Міжнародні

Палата представників США підтримала резолюцію про гарантії союзникам по НАТО

Сполучені Штати підтверджують відданість статті 5 статуту НАТО, яка гарантує спільну відповідь усіх 29 членів організації на напад на будь-яку з країн-членів альянсу. За резолюцію такого змісту проголосувала 27 червня Палата представників Конгресу США. Рішення підтримали 423 з 427 конгресмени.

У документі також міститься заклик до країн-членів підвищити свої оборонні витрати до 2% державних бюджетів.

«З огляду на загрози, перед якими постали ми і наші партнери у всьому світі, сильний союз НАТО став більш важливий, ніж раніше», – наголосив спікер Палати представників Пол Раян.

Конгресмени ухвалили цю резолюцію після того, як кілька попередніх заяв президента Трампа, виголошених, зокрема, під час виборчої кампанії 2016 року, викликали питання про готовність США виконати союзницькі зобов’язання. Згодом Трамп заявив про підтримку домовленості про спільну оборону.

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