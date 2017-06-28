Україна відзначає 28 червня День Конституції

Україна 28 червня відзначає День Конституції, цей день є державним святом і неробочим днем. Президент України Петро Порошенко привітав співвітчизників зі святом.

«Конституція України хоч і відносно молода, однак має унікальне історичне коріння. У квітні 1710 року, коли в світі ще домінували абсолютні монархії, до американської Війни за незалежність і до Великої французької революції лишалися десятки років, а наші пращури вже склали по суті республікансько-демократичний маніфест. Маніфест, який на багато років випереджував свій час. З Днем Конституції України!» –написав у Facebook президент України.

Українців також привітав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

«Вітаю з Днем Конституції України! Шануймо символ нашої державності, Основний Закон України, що засвідчує – українці живуть у вільній, незалежній, демократичній країні. Впевнений, на нашу сильну європейську державу чекає успіх!» – йдеться в повідомленні прем’єр-міністра України у Facebook.

Перша Конституція незалежної української держави ухвалена Верховною Радою України 21 рік тому, 28 червня 1996 року. Головний закон країни пережив кілька трансформацій.

Згідно з Конституцією, Україна – суверенна і незалежна, соціальна і правова держава. Україна – унітарна держава, її територія в рамках чинного кордону є цілісною і недоторканною. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Державною мовою в Україні є українська.

Президент України виступає гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.