Європейські країни-члени НАТО і Канада збільшать витрати на оборону в 2017-у – Столтенберґ

Європейські країни-члени НАТО і Канада вже цього року збільшать витрати на оборону на 4,3 відсотка, заявив 28 червня генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберґ.

«Після багатьох років падіння у 2015 році ми побачили реальне збільшення оборонних витрат серед європейських союзників і Канади. У 2016 році це продовжилося, і цього, 2017, року ми прогнозуємо ще більше щорічне реальне зростання – на 4,3 відсотка, тобто три роки поспіль триває нарощування оборонних витрат», – сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ 28 червня у Брюсселі за день до того, як міністри оборони країн НАТО зустрінуться для обговорення військових витрат.

«Це означає, що за останні три роки європейські союзники і Канада витратили на оборону майже на 46 мільярдів доларів більше», – додав він.

На даний час лише США, Велика Британія, Греція, Польща й Естонія виконали поставлене раніше завдання – витрачати на оборону два відсотки ВВП. США покриває близько 70% витрат альянсу.

Президент США Дональд Трамп неодноразово закликав європейських союзників збільшити свій внесок в бюджет НАТО, попереджаючи, що в іншому випадку вони не зможуть розраховувати на допомогу Вашингтона в їхньому захисті. Столтенберґ підтримав позицію Трампа, підкресливши, що в сучасних умовах НАТО стикається з новими викликами.

29 червня в Брюсселі міністри оборони країн Північноатлантичного союзу обговорять зростання витрат на безпеку – з урахуванням необхідності стримувати військову активність Росії, зміцнювати кордони і посилити захист від кібератак.