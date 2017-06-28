Росія: активіст Дадін оскаржив розмір компенсації за кримінальне переслідування

У Росії опозиційний активіст Ільдар Дадін оскаржив призначену йому компенсацію за незаконне кримінальне переслідування. Активіст вимагав п’ять мільйонів рублів (майже 85 тисяч доларів), проте суд зобов’язав російське Міністерство фінансів виплатити близько половини цієї суми.

Адвокат Дадіна Олексій Ліпцер повідомив російському державному новинному агентству ТАСС, що Мінфін просить істотно знизити розмір компенсації, а захист, зі свого боку, продовжує наполягати на виплаті початкової позовної суми. За словами Дадіна, вона була розрахована, виходячи з часу, проведеного в ув’язненні.

Ільдар Дадін став першим засудженим в Росії за неодноразову участь в неузгоджених акціях. У грудні 2015 року суд засудив його до трьох років колонії загального режиму. У лютому цього року Верховний суд Росії виправдав активіста за вказівкою Конституційного суду.

Дадін вийшов на свободу 26 лютого. Він подав позови до Генеральної прокуратури, Федеральної служби виконання покарань і Слідчого комітету Росії.