Трамп прийняв запрошення Макрона відвідати Париж 14 липня

У Білому домі повідомляють, що президент США Дональд Трамп прийняв запрошення президента Франції Емманюеля Макрона взяти участь у церемоніях з нагоди Дня Бастилії у Парижі 14 липня.

За повідомлення американської сторони, Макрон запросив Трампа під час телефонної розмови 27 червня.

Дональд Трамп хоче підтвердити відносини між США і Францією, зазначають у Білому домі.

Востаннє Макрон і Трамп зустрічалися у травні у Брюсселі.

14 липня 1789 року впала Бастилія – фортеця-в’язниця, в якій містилися політичні в’язні. Взяття Бастилії стало однією з головних подій Великої французької революції і символом перемоги над королівською владою.