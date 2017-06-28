Трамп прийняв запрошення Макрона відвідати Париж 14 липня

У Білому домі повідомляють, що президент США Дональд Трамп прийняв запрошення президента Франції Емманюеля Макрона взяти участь у церемоніях з нагоди Дня Бастилії у Парижі 14 липня.
За повідомлення американської сторони, Макрон запросив Трампа під час телефонної розмови 27 червня.
Дональд Трамп хоче підтвердити відносини між США і Францією, зазначають у Білому домі.
Востаннє Макрон і Трамп зустрічалися у травні у Брюсселі.
14 липня 1789 року впала Бастилія – фортеця-в’язниця, в якій містилися політичні в’язні. Взяття Бастилії стало однією з головних подій Великої французької революції і символом перемоги над королівською владою.
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