У Москві сподіваються на зустріч Путіна і Трампа на саміті G20

У Москві розраховують на зустріч президентів Росії Володимир Путін і США Дональда Трампа на полях саміту «Групи двадцяти» (G20), який проходитиме 7-8 липня у Гамбурзі.

«Ми виходимо з того, що контакт відбудеться, оскільки два президента будуть в один час в одному місті, в одній будівлі. І буде неправильно, якщо вони не зможуть переговорити, причому переговорити з багатьох питань», – заявив 28 червня голова МЗС Росії Сергій Лавров.

Трамп і Путін уже мали кілька телефонних розмов між собою, але досі не зустрічалися особисто. Протягом деякого часу точаться розмови, що вони могли б провести якусь зустріч у кулуарах саміту «Групи двадцяти».

Президент України Петро Порошенко коротко зустрівся з Дональдом Трампом у перебігу робочого візиту до Вашингтона. Як одну з переваг цього візиту він відзначив, що його зустріч із Трампом відбулася раніше, ніж зустріч американського президента з Путіним.