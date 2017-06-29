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29 Червень 2017, Київ 06:34
Новини | Політика

Ранковий ефір Радіо Свобода: синдром депутатського імунітету

29 червня стартує вступна кампанія до українських вишів.

Чому почастішали напади проти українських силовиків?

Чи готові депутати втратити недоторканність?

Про це ведучий Ранкової Свободи на Крим.Реалії Юрій Матвійчук говоритиме з гостями студії.

Відповідатимуть на запитання:

з 7:05 директор Департаменту вищої освіти Міносвіти Олег Шаров і експерт-освітянин Єгор Стадний;

з 7:35 екс-голова Служби розвідки України Микола Маломуж і народний депутат Антон Геращенко;

з 8:05 народні депутати Валерій Карпунцов (БПП) і Андрій Журжій («Об'єднання «Самопоміч»).

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