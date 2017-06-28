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28 Червень 2017, Київ 22:55
Новини | Міжнародні

У Білорусі звільнили 4 затриманих у справі «Білого легіону»

Зільнений активіст Віктор Данилов з дружиною, Мінськ, 28 червня 2017 року

У Білорусі 28 червні звільнили з СІЗО чотирьох активістів, затриманих у справі «Білого легіону».

За повідомленням білоруської служби Радіо Свобода, серед звільнених Володимир Румянцев, Тимура Пашкевича, Олесь Явдаха і Віктор Данилов.

Ще трьох активістів арештованих за цією справою – Сергія Стрибульського, Олександра Зимнитського і Владимира Федорова – звільнили 27 червня.

У квітні у Білорусі висунули обвинувачення проти понад 20 громадян в організації незаконної збройної групи. У березні поліція Білорусі арештувала членів організацій «Білий легіон», «Патріот», а також опозиційного «Молодого фронту».

Арешти відбулися після того, як президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив, що «озброєні бойовики» були затримані за підозрою в плануванні «збройних провокацій» по всій країні.

Заява Лукашенка пролунала на тлі масових протестів у Білорусі проти так званого «податку для дармоїдів».

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