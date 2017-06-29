На Донбасі загинув один, поранені троє українських воїнів – штаб

У зоні бойових дій 28 червня загинув один, поранені троє українських військових, повідомив штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 35 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України.

У штабі АТО також стверджують, що вдень 28 червня з міномету калібру 120 міліметрів сепаратисти обстріляли житловий квартал Красногорівки. «На щастя, в результаті цього обстрілу ніхто з місцевих мешканців не постраждав», – ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованні «ДНР» Збройні сили України звинувачують в обстрілі, внаслідок якого 28 червня в Донецьку загинув цивільний. В обох сепаратистських угрупованнях, «ДНР» та «ЛНР», також повідомляють про загострення ситуації, зокрема, активізацію боїв під Донецьком та в районі Бахмутської траси на Луганщині.

Про припинення вогню на Донбасі домовлялися вже неодноразово, востаннє від 24 червня на час жнив – до 31 серпня.