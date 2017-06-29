У Львові від удару блискавки загинули двоє людей, ще двоє госпіталізовані

У Львові біля Левандівського озера внаслідок удару блискавки загинули 30-річний чоловік і 9-річна дівчинка, повідомила поліція Львівщини.

За даними відомства, обоє осіб під час грози сховались під дерево, в яке і влучила блискавка.

Від її удару на цьому ж місці також постраждали 36-річний чоловік і його 10-річний син. Обоє з важкими опіками перебувають у лікарні.

«Хлопчик зараз в реанімації, а його батько з опіками середньої важкості шпиталізований в інфарктне відділення», – повідомив головний лікар 8-ї міської клінічної лікарні Василь Обаранець.

За словами медиків, життю постраждалих немає загрози.

Вдень у Львові була сильна гроза з громом і блискавкою. Неодноразово рятувальники попереджали львів’ян під час грози не перебувати під деревами.