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29 Червень 2017, Київ 18:41
Новини | Події

Держпродспоживслужба: у Києві 20 людей госпіталізували після вживання суші в ресторані

У Києві 20 людей госпіталізували після вживання суші в ресторані, повідомляє головне управління Держпродспоживслужби.

Як повідомляє прес-служба відомства, після позапланової перевірки у закладі виявленні численні порушення чинного законодавства.

У Держпродспоживслужбі зазначають, що тривають лабораторні дослідження взятих у ресторані проб харчових продуктів.

За даними Держпродспоживслужби, 27-28 червня були зареєстровані 23 випадки захворювання на гостру кишкову інфекцію після вживання суші.

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