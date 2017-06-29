Держпродспоживслужба: у Києві 20 людей госпіталізували після вживання суші в ресторані

У Києві 20 людей госпіталізували після вживання суші в ресторані, повідомляє головне управління Держпродспоживслужби.

Як повідомляє прес-служба відомства, після позапланової перевірки у закладі виявленні численні порушення чинного законодавства.

У Держпродспоживслужбі зазначають, що тривають лабораторні дослідження взятих у ресторані проб харчових продуктів.

За даними Держпродспоживслужби, 27-28 червня були зареєстровані 23 випадки захворювання на гостру кишкову інфекцію після вживання суші.