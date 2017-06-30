Підтримувані США сили оточили бойовиків угруповання «Ісламська держава» в Рацці

Підтримувані США об’єднані курдські та арабські підрозділи на півночі Сирії повністю оточили місто Ракка, яке бойовики угруповання «Ісламська держава» проголосили своєю столицею. Це сталося після того, як коаліція «Сирійські демократичні сили» (SDF) відрізала останній шлях, що веде із Ракки, підтвердили 29 червня спостерігачі «Сирійської обсерваторії з прав людини» та представники військових.

«Бойовики угруповання «Ісламська держава», покинуті своїм керівництвом, перебувають під тиском «Сирійських демократичних сил» з кількох напрямків навколо міста. SDF тепер контролює всі швидкісні шляхи підходу до Ракки з півдня», – повідомив представник Пентагону полковник Раян Діллон.

Курдські представники заявили, що понад чотири тисячі бойовиків угруповання «Ісламська держава»все ще залишаються в місті.

Кампанія зі звільнення Ракки, яка перебувала під контролем угруповання «Ісламська держава»з 2014 року, розпочалася в листопаді.

Успіхи коаліційних сил у Рацці фіксуються водночас із тим, як іракські сили оголосили про встановлення контролю над важливою мечеттю в місті Мосул, останньому великому населеному пункті Іраку, який дотепер контролювали бойовики. Прем’єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді оголосив після цього про кінець «фейкової екстремістської держави».