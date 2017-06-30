На Донбасі загинув один, поранені четверо українських воїнів – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 29 червня один український військовий загинув, четверо зазнали поранень, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 22 рази обстрілювали підрозділи Збройних сил України вздовж усієї лінії зіткнення.

«Враховуючи тривалість та щільність окремих обстрілів, можна констатувати загострення ситуації на деяких ділянках лінії фронту. Неодноразово бойовики застосовували вчора й важку артилерію та інші засоби ураження, які заборонені Мінськими угодами. Особливо гаряче було на Донецькому напрямку», – ідеться в ранковому зведенні.

У сепаратистських угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» звинувачують Збройні сили України в порушенні умов «хлібного перемир’я» та поновленні боїв на кількох напрямках.

Про припинення вогню на Донбасі домовлялися вже неодноразово, востаннє від 24 червня на час жнив – до 31 серпня.