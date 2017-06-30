Місія ОБСЄ через обстріли евакуювала офіс із Попасної – українська сторона СЦКК

Українська сторона в Спільному центрі з контролю та координації режиму припинення вогню (СЦКК) повідомила зранку 30 червня, що через обстріли бойовиків Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ евакуювала свій офіс з міста Попасна в Луганській області. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці у Facebook.

«Важливо! Внаслідок обстрілу з боку незаконних збройних формувань ОРЛО співробітники СММ ОБСЄ були вимушені евакуювати свій польовий офіс у Попасній», – ідеться в повідомленні штабу української воєнної операції на Донбасі.

За даними українських військових, уночі 29 червня бойовики угруповання «ЛНР» обстріляли представництво місії ОБСЄ в Попасній, застосувавши заборонені Мінськими угодами 82-міліметрові міномети, а також зенітні установки та стрілецьку зброю.

Сама місія ОБСЄ ще не інформувала про евакуацію свого в Попасній.

Нині на Донбасі має діяти так зване «хлібне перемир’я». Про припинення вогню на Донбасі домовлялися вже неодноразово, востаннє – від 24 червня на час жнив, до 31 серпня. Сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні домовленостей.