У США набирають чинності обмеження на в’їзд громадян шести країн

У США набирають чинності нові обмеження, згідно з якими жителям шести країн з переважно мусульманським населенням заборонений в’їзд у країну, якщо у них немає родинних або ділових зв’язків у США. Новий порядок в’їзду запроваджується на 90 діб і зачіпає інтереси громадян Сирії, Судану, Сомалі, Ємену, Ірану та Лівії, які ще не отримали віз до США.

Нові правила вступили в силу о восьмі вечора за часом східного узбережжя США 29 червня (о третій ранку 30 червня за київським часом).

Раніше заплановані візові співбесіди скасовані не будуть, проте всім новим заявникам необхідно буде довести наявність відносин із родичами або компаніями в США, а також пройти всі звичайні перевірки.

Правила, встановлені адміністрацією президента США Дональда Трампа, не включають положення, які викликали протести і хаос в аеропортах по всьому світу в січні, коли була запроваджена початкова заборона.

Однак правозахисні організації пообіцяли розпочати судові позови і проти нових правил.

Також у США вступила в силу 120-денна заборона на прийом біженців.

Тим часом, американський штат Гаваї подав нову судову скаргу на затверджений адміністрацією президента Трампа візовий порядок.

Верховний суд США цього тижня вирішив, що візові обмеження не стосуватимуться людей, які мають родичів у Сполучених Штатах або запрошення від американської організації.

28 червня Державний департамент США видав інструкції, згідно з якими лише близькі родичі можуть претендувати на в’їзд до країни, поширивши заборону на бабусь, дідусів, онуків та двоюрідних братів чи сестер. В останній момент адміністрація президента Дональда Трампа розширила визначення близької родини і на наречених.

Гавайський прокурор Даг Чин стверджує, що багато людей, яким федеральний уряд забороняє отримувати візи, вважаються на Гаваях «близькими родичами», тому рекомендації Держдепартаменту порушують рішення Верховного суду.