Крим: силовики приходили з перевіркою в кримськотатарський дитячий центр, порушень не знайшли

Дитячий кримськотатарський центр Elif в Джанкої перевірили «на предмет дотримання законодавства» за вказівкою російської прокуратури анексованого Криму, при цьому силовики не пред’явили жодних претензій співробітникам центру і після перевірки документів пішли. Про це кореспонденту Радіо Свобода в Криму Антону Наумлюку повідомили правозахисники, які підтримують зв’язок з працівниками центру.

За їхньою інформацією, перевірку проводили представники підконтрольної Росії кримської прокуратури, Росспоживнагляду, відділу освіти підконтрольної Кремлю місцевої адміністрації і поліції.

Кримський адвокат Еміль Курбедінов 30 червня повідомив про візит в дитячий кримськотатарський центр Elif в Джанкої російських силовиків.

На сайтах підконтрольної Кремлю прокуратури Криму, а також інших силових відомств півострова, коментарів щодо перевірки поки що немає.

Російська правозахисник, координатор Польового правозахисного центру в Криму Олександра Криленкова повідомляла, що 16 лютого в дитячий центр Elif в Джанкої приходили представники прокуратури з вимогою надати документи в рамках «розгляду звернення громадян».

До цього 27 січня силовики вилучили в Elif дитячу літературу кримськотатарською та турецькою мовами.

Кримськотатарський дитячий центр Elif почав роботу в жовтні 2015 року і зареєстрований за російським законодавством. У ньому виховується близько 20 дітей у віці від 2 до 6 років.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».