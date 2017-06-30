ГПУ передала до суду обвинувальний акт щодо 2 «тітушок» у справі «Автомайдану»

Генеральна прокуратура України повідомляє, що її Департамент спеціальних розслідувань завершив розслідування і направив до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно двох так званих «тітушок», які є фігурантами справи про побиття активістів «Автомайдану» у січні 2014 року.

За повідомленням, один із обвинувачених був організатором і координатором «тітушок». Підозрюваним інкримінують «вчинення пособництва та сприяння правоохоронцям у спланованій провокації, перевищенні влади і незаконному затриманні активістів громадського руху «Автомайдан», застосування до них насильства, заподіяння їм тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості та умисне пошкодження їх автомобілів у січні 2014 року в Києві».

У червні минулого року Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо п’яти колишніх працівників спецпідрозділу «Беркут», які у січні 2014 року затримали і побили активістів «Автомайдану».

Під час подій Революції гідності Міністерство внутрішніх справ мотивувало затримання «Беркутом» активістів «Автомайдану» їхніми хуліганськими діями, зокрема і щодо правоохоронців. Затриманих тоді навіть судили, але зі зміною влади після Революції гідності судові процеси проти «автомайданівців» припинилися.