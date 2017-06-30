ДСНС: у Чорнобильській зоні продовжують гасити пожежу, загрози поширення вогню немає

У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявляють, що у Чорнобильській зоні продовжують гасити пожежу, загрози поширення вогню немає.

Як повідомляє прес-служба відомства, авіація скинула близько 184 тонн води, площа загорання зменшилася з 25 до 7 гектарів.

У ДСНС наголошують, що загальний радіаційний фон в зоні відчуження в межах норми.

Пожежа на території Луб’янського лісництва розпочалася 29 червня. Попередньо причиною займання фахівці називають те, що під час проведення технологічної вирубки лісу для прокладання залізниці зайнялися рештки деревини і лісової підстилки.

У липні 2016 року в Чорнобильській зоні спалахнула пожежа, яку тоді гасили три дні. У 2015 році наприкінці травня та на початку літа в Чорнобильській зоні кілька разів спалахували пожежі, до гасіння яких залучали авіацію.