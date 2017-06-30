Луценко: у справі Майдану ГПУ змінила підозру Януковичу, Захарченку і іншим високопосадовцям

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що ГПУ змінила підозру колишнім високопосадовцям, зокрема екс-президенту України Віктору Януковичу.

Як написав він на своїй сторінці Facebook, також змінено підозру міністру внутрішніх справ України Віталію Захарченку, заступнику міністра внутрішніх справ України Віктору Ратушняку, голові Служби безпеки України Олександру Якименку, першому заступнику голови СБУ Володимиру Тоцькому, заступнику начальника – начальника міліції громадської безпеки МВС України в Києві Петру Федчуку.

За словами Луценка, їх підозрюють в організації вчинення низки тяжких і особливо-тяжких злочинів, скоєних у період з 18 по 20 лютого 2014 року у центрі Києва стосовно мітингувальників, у складі організованої злочинної групи, а саме: у незаконному перешкоджанні організації та проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, в організації перевищення працівниками правоохоронних органів влади та своїх службових повноважень, умисного вбивства двох і більше осіб, закінченого замаху на умисне вбивство двох і більше осіб, спричинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, а також в організації терористичного акту.

Раніше вказаних високопосадовців не підозрювали в організації терористичного акту.

У лютому Луценко заявив, що ГПУ розслідує 259 проваджень щодо злочинів, вчинених під час подій Майдану, 353 особам оголошено про підозру.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану потерпіли 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.