МВФ змінив свого представника в Україні

Міжнародний валютний фонд призначив своїм постійним представником в Україні Йосту Люнгмана замість Жерома Ваше.

Як повідомляє прес-служба фонду,Люнгман приступить до виконання своїх обов’язків 3 липня.

У МВФ додають, що Жером Ваше, який зараз обіймає посаду постійного представника, повертається до штаб-квартири МВФ після чотирьох років своєї роботи в Україні.

У фонді зауважують, що зміна представника є загальноприйнятою процедурою ротації постійних представників.

Люнгман є громадянином Швеції й працює в МВФ із 2007 року.

У квітні 2017 року МВФ надав Україні черговий транш на 1 мільярд доларів.

У березні 2015 року між МВФ і Україною була затверджена чотирирічна програма розширеного фінансування на суму близько 17,5 мільярдів доларів США. Наразі, разом із нинішнім траншем, МВФ надав Україні за цією програмою близько 8 мільярдів 380 мільйонів доларів. Метою програми є відновлення економіки України, відновлення її незалежності від зовнішніх джерел, зміцнення державних фінансів, утримання фінансової стабільності і підтримка економічного зростання шляхом структурних і управлінських реформ за одночасного захисту найменш вразливих верств.