У Карлових Варах відкрився 52-й міжнародний кінофестиваль

У Карлових Варах 30 червня відкрився 52-й міжнародний кінофестиваль. На його відкриття приїхали відомі режисери і актори, серед яких Ума Турман і Кейсі Аффлек.

У програмі фестивалю представлять близько 500 художніх і документальних фільмів. Україну на фестивалі у головній конкурсній програмі представлятиме стрічка «Стрімголов» режисерки Марини Степанської, а також фільм «Межа» спільного українсько-словацького виробництва. Обидва фільми створені за підтримки «Держкіно».

Режисер «Межі», відомий словацький митець Петер Беб’як, своїм фільмом наближає реалії повсякденного прикордонного життя українців і словаків, де вибудовується тонка межа між людським достоїнством і зрадою, рідним домом і чужиною. А стрічка «Стрімголов» – це розповідь про історію кохання у контексті бурхливих подій в Україні й складного діалогу поколінь.

Поза конкурсною програмою на фестивалі покажуть ще українську стрічку «Вулкан» режисера Романа Бондарчука і литовсько-український фільм «Стасіс» режисера Мантаса Кведаравічюса.

Програмою також передбачена на фестивалі у Карлових Варах зустріч міністрів культури України, Чехії і Словаччини. Міністр культури України Євген Нищук зазначив, що саме участь українських фільмів у фестивалі дала можливість «мати офіційну зустріч у Карлових Варах з колегами з Чехії і Словаччини».

8 липня будуть оголошені переможці кінофестивалю. Найвища нагорода – «Кришталевий глобус», буде вручена найкращому режисерові, кіноакторові і сценаристу.