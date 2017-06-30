Ірак: урядові сили продовжують наступ у Мосулі

Сотні цивільних 30 червня втекли зі старої частини Мосула у час, як іракські урядові силипродовжують наступ проти невеликої кількості бойовиків угруповання «Ісламська держава», що досі залишаються у місті.

Тим часом у США застерігають, що запеклі бої у Мосулі створюють небезпеку для цивільних.

Влада Іраку очікує, що в найближчі дні Мосул буде повернутий під її повний контроль. Сотні бойовиків заблоковані в декількох кварталах Старого міста.

29 червня прем’єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді заявив про завершення проголошеного угрупованням «Ісламська держава» «халіфату».

За час військової операції проти бойовиків загинули тисячі жителів Мосула, місто залишили близько 900 тисяч людей – майже половина його населення.

Бойовики поки що контролюють значні території на захід і південь від Мосула.