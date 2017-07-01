На 20-річчі приєднання Гонконгу до Китаю сталися сутички

У Гонконзі в день 20-річчя повернення цієї колишньої британської колонії під управління Китаю, сталися сутички демократичних активістів з прихильниками пропекінского курсу. Кілька учасників сутичок були затримані.

У святкуванні взяв участь голова КНР Сі Цзіньпін, який також був присутній на інавгурації нової голови адміністрації Гонконгу Керрі Лам.

У 1997 році, під час передачі Гонконгу Китаю, влада КНР обіцяла дотримуватися щодо Гонконгу принципу «одна держава – дві системи». Однак серед частини населення колишньої колонії зростає занепокоєння щодо майбутнього Гонконгу.