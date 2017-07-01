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01 Липень 2017, Київ 20:25
Новини | Міжнародні

На 20-річчі приєднання Гонконгу до Китаю сталися сутички

Затримання активістів у Гонконгу напередодні ювілею, 30 червня 2017 року

У Гонконзі в день 20-річчя повернення цієї колишньої британської колонії під управління Китаю, сталися сутички демократичних активістів з прихильниками пропекінского курсу. Кілька учасників сутичок були затримані.

У святкуванні взяв участь голова КНР Сі Цзіньпін, який також був присутній на інавгурації нової голови адміністрації Гонконгу Керрі Лам.

У 1997 році, під час передачі Гонконгу Китаю, влада КНР обіцяла дотримуватися щодо Гонконгу принципу «одна держава – дві системи». Однак серед частини населення колишньої колонії зростає занепокоєння щодо майбутнього Гонконгу.

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