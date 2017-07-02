Адвокати наполягають на присутності Ахтема Чийгоза на похороні матері в окупованому Криму

Адвокати затриманого російськими силовиками заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза вимагатимуть, щоб фактична влада Криму надала їхньому підзахисному можливість провести в останню путь матір, Аліє Чийгоз, яка померла минулої ночі.

«Згідно з мусульманськими звичаями, покійна Аліє абла має бути похована вже сьогодні до заходу сонця. З метою забезпечення можливості Ахтему Чийгозу проводити маму в останню путь і брати участь у дженазе (похороні), адвокати не виключають звернення до Європейського суду з прав людини відповідно до правила 39 Регламенту», – написав у Facebook голова Меджлісу, депутат Верховної Ради України Рефат Чубаров.

Як повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров, прощання з Аліє Чийгоз відбудеться о 14:00 у селі Долинне (Топчикой) Бахчисарайського району.

Кримськотатарський активіст Наріман Джелял закликав усіх співвітчизників прийти на похорон матері Ахтема Чийгоза. «Ахтем ага, швидше за все, не зможе прийти. Вони побоятися його привезти його на похорони матері. Тому ми виконаємо цей обов’язок. Обов’язок кожного мусульманина. Я буду Ахтемом Чийгозом! І ви будете!» – написав Джелял у Facebook.

20 червня російська влада Криму після кількох відмов дала можливість Ахтему Чийгозу попрощатися з матір’ю. За словами свідків, зустріч матері з сином відбувалася без зняття з Ахтема наручників.

Російські силовики затримали Ахтема Чийгоза в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти. Російська влада анексованого Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень.

«Справу Чийгоза» російський суд розглядає в межах «справи 26 лютого». 20 липня 2016 року суд на закритому засіданні розділив цю справу на два провадження: окремо – по заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтему Чийгозу, окремо – по інших фігурантах процесу, Алі Асанову та Мустафі Дегерменджі.

Ахтем Чийгоз перебуває в СІЗО вже два з половиною роки.