В Україні через негоду постраждали 17 людей, знеструмлені понад 700 населених пунктів – ДСНС

1 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) постраждали 17 людей (з них 1 дитина), а через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 745 населених пунктів у шести областях. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Майже половина таких випадків зареєстровані в Сумській області (341). У Черкаській області без світла 181 населений пункт, у Полтавській – 69, у Кіровоградській – 76, у Київській – 49, у Чернігівській – 29.

У Київській області знеструмлено 49 н.п., Сумській – 341 н.п., Черкаській – 181 н.п., Полтавській – 69 н.п., Кіровоградській – 76 н.п., Чернігівській – 29 н.п.

За попередніми даними, сталося повалення 640 дерев, пошкоджено 260 покрівель житлових будинків, 11 господарських будівель та 8 загальноосвітніх шкіл.