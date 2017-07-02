Кількість загиблих у ДТП в Татарстані зросла до 14

До 14 зросла кількість загиблих у дорожньо-транспортній пригоді в російському регіоні Татарстан. Серед загиблих – двоє дітей, інформує міністерство охорони здоров’я Татарстану.

За попередніми даними слідства, автобус зіштовхнувся з вантажівкою КамАЗ, що рухалася в попутному напрямку, водій автобуса міг бути засліплений фарами зустрічних машин.

Трагедія з автобусом, що рухався за маршрутом Самара – Іжевськ, сталася близько 4:00 за московським часом (збігається з київським) неподалік від міста Заїнськ.

У результаті зіткнення автобус перекинувся і загорівся. Загиблі і постраждалі є пасажирами та екіпажем автобуса.

За фактом ДТП порушена кримінальна справа.